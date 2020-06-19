Москва, , 09:02 — REGNUM Конституционная поправка, декларирующая, что дети — приоритет политики государства, является исключительно важной. Об этом заявила депутат Московской городской думы Елена Николаева («Моя Москва»).

По её словам, законодательство должно соответствовать жизненным реалиям, и поэтому оно постоянно совершенствуется, в том числе и в вопросах семейной политики, защиты прав детей.

Например, немало вопросов о дополнительной поддержке семей возникло во время пандемии коронавируса, когда дети с середины марта сидят дома, а в некоторых семьях кто из членов семьи заболел.

«Предусмотреть подобные риски во всех деталях невозможно. В таких ситуациях граждане должны быть уверены в надежной поддержке государства, которое, в свою очередь, опирается на основной закон, на котором базируются все остальные — федеральные и региональные — нормативные акты. Нужно, чтобы люди понимали: они всегда получат поддержку от государства», — приводит слова Николаевой «АиФ».

Депутат отметила, что «именно поэтому конституционная поправка, декларирующая, что дети — приоритет государственной политики, кажется мне исключительно важной и как депутату Московской городской думы, и как матери двоих детей».