Бразилиа, , 09:02 — REGNUM Глава бразильского министерства образования Абраам Вейнтрауб уходит со своего поста. Об этом он 19 июня сообщил в видеообращении, которое политик сделал вместе с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

«Я покидаю министерство образования, уже сейчас начну передавать дела и в ближайшие дни передам эстафету новому министру», — заявил политик.

Также он выразил свою благодарность бразильскому президенту за предложение перейти на работу в руководство Всемирного банка и отметил, что имеет опыт работы в данной сфере (является по образованию экономистом).

В свою очередь Жаир Болсонару указал, что данное решение далось ему нелегко, так как Вейнтрауб покидает свой пост не по утрате доверия.

Отметим, Абраам Вейнтрауб за последнее время стал главным героем нескольких крупных скандалов. Так, в начале апреля он разместил на своей странице в соцсети Twitter пост, где высмеивал китайский акцент и намекал на то, что Китай может оказаться в выигрыше от пандемии SARS-CoV-2. Позднее из-за жесткой реакции посла КНР в Бразилии он удалил данную публикацию, однако Uенпрокуратура страны начала в его отношении рассмотрение дела о расизме.