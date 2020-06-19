Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Экс-советник президента Соединенных Штатов Джон Болтон попросил суд отклонить иск министерства юстиции, который требует приостановить выход его книги. Об этом говорится в судебных документах.

«Ответчик Джон Болтон просит отклонить исковое заявление в связи с недостаточной обоснованностью претензий», — говорится в документе.

Суд сегодня, 19 июня, рассмотрит требование министерства приостановить выход книги Болтона «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома». Ведомство считает, что в книге содержатся секретные сведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня власти США подали судебный иск против Джона Болтона из-за его намерений опубликовать свои мемуары. По мнению американских властей, в книге Болтон может раскрыть ту информацию, которая несет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

Бывший советник по национальной безопасности покинул администрацию Трампа в конце 2019 года и с тех пор критиковал президента в своих публичных комментариях. В феврале Трамп, как сообщается, решил «попытаться заблокировать публикацию книги» и назвал Болтона «предателем».

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