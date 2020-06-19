Абу-Даби, , 09:00 — REGNUM В министерстве иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) осудили обстрелы иракской территории со стороны Ирана и Турции. Об этом 19 июня сообщается в заявлении ведомства.

Дипломаты осудили вмешательство во внутренние дела арабских стран, в частности Ирака, отметив, что данный акт является нарушением суверенитета страны.

«ОАЭ отвергает любое вмешательство во внутренние дела арабских государств. Мы уважаем суверенитет братского Ирака и придерживаемся принципа добрососедства», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее в среду, 17 июня, иранская артиллерия обстреляла территорию иракской провинции Эрбиль, удар совпал по времени с налетом турецкой авиации на позиции Рабочей партии Курдистана в том же регионе.