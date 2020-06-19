Вашингтон, , 08:56 — REGNUM 18 июня в Вашингтоне состоялась встреча спецпредставителя Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна и заместителя госсекретаря США Стивена Бигана. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на дипломатические источники.

Конкретное место, время встречи и другие подробности не сообщаются.

Как отмечают журналисты издания, встреча представителей двух стран состоялась на фоне ухудшения отношений между Сеулом и Пхеньяном.

Отметим, что после прибытия в США представитель Южной Кореи отказался отвечать на вопрос журналистов о целях поездки. Однако эксперты предположили, что в рамках своего визита Ли До Хун встретится с советником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном и Стивеном Биганом.

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