Бамако, , 08:50 — REGNUM Оппозиционеры в Мали проигнорировали предложение президента Ибрагима Бубакара Кейты о проведении переговоров и вместо этого призвали народ провести массовые акции протеста в пятницу, 19 июня. Об этом передает ВВС Africa.

Президент Кейта заявил во вторник, 16 июня, что он готов провести переговоры с оппозиционной коалицией, поскольку призывы к его отставке растут на фоне ситуации с межэтническим насилием и восстанием боевиков на севере страны.

Влиятельный имам Махмуд Дико, один из лидеров оппозиции, заявил журналистам, что президент игнорирует требования народа, сообщают местные СМИ.

«Он не усвоил своего урока, он не слушает людей. Но на этот раз он поймет», — отметил Дико.

Напомним, что тысячи человек приняли участие в акции протеста во главе с Дико в столице страны, Бамако, ранее в этом месяце. Демонстранты призывали к переговорам с боевиками.

Более 13 000 иностранных военнослужащих находятся в Мали для сдерживания насилия, вызванного восстанием различных вооруженных группировок на севере и в центре страны, включая джихадистов, связанных с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).