Петропавловск-Камчатский, 19 июня 2020, 09:22 — REGNUM По мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу дан карт-бланш на наведение порядка на Камчатке, которую Генеральная прокуратура России назвала в числе самых коррумпированных регионов страны. К тому же именно полпред возглавляет теперь «рыбную» комиссию на Дальнем Востоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Как сообщало ИА REGNUM, Илдус Ярулин, комментируя коррупционную ситуацию на Камчатке, высказал мнение, что сейчас государство «вскрыло на полуострове нарыв» и на полпути не остановится. Эксперт также убежден, что слабый и безвольный экс-глава региона Владимир Илюхин был заложником игр «больших людей» — крупных рыбопромышленников, обладающих недюжинным влиянием? и ничего не решал в регионе.
Ранее Генеральная прокуратура России назвала Камчатку в числе самых коррумпированных регионов России.