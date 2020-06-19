Петропавловск-Камчатский, , 09:22 — REGNUM По мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу дан карт-бланш на наведение порядка на Камчатке, которую Генеральная прокуратура России назвала в числе самых коррумпированных регионов страны. К тому же именно полпред возглавляет теперь «рыбную» комиссию на Дальнем Востоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Дмитрий Рычагов, которого характеризуют как очень жесткого и принципиального блюстителя закона. Сейчас Трутнев получил большие возможности и обязан показать, что власть, государство на Камчатке — есть». Илдус Ярулин «Трутнев и раньше пытался наводить порядок на полуострове, вообще на Дальнем Востоке и в частности в рыбном бизнесе. Но сегодня, я не побоюсь этих слов, он фактически получил от Верховного главнокомандующего права генерал-губернатора. На Камчатку, как все мы знаем уже, назначен новый прокурор,, которого характеризуют как очень жесткого и принципиального блюстителя закона. Сейчас Трутнев получил большие возможности и обязан показать, что власть, государство на Камчатке — есть».

Как сообщало ИА REGNUM, Илдус Ярулин, комментируя коррупционную ситуацию на Камчатке, высказал мнение, что сейчас государство «вскрыло на полуострове нарыв» и на полпути не остановится. Эксперт также убежден, что слабый и безвольный экс-глава региона Владимир Илюхин был заложником игр «больших людей» — крупных рыбопромышленников, обладающих недюжинным влиянием? и ничего не решал в регионе.

Ранее Генеральная прокуратура России назвала Камчатку в числе самых коррумпированных регионов России.