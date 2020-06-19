Токио, , 08:41 — REGNUM Япония не планируется размещать на своей территории ракеты США из-за прекращения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом 19 июня заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции.

Он ответил на вопрос, рассматривает ли правительство возможность размещения американских ракет после приостановки строительства комплексов ПРО Aegis Ashore. Суга отметил, что ситуация в регионе остается напряженной, и в правительстве обсуждают укрепление безопасности.

Напомним, действие ДРСМД прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. Вашингтон обвинил Москву в якобы нарушении договора из-за ракет 9М729. Российская сторона неоднократно доказывала, что параметры ракеты находятся в рамках договора.