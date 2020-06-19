Петропавловск-Камчатский, , 08:40 — REGNUM Доктор политических наук Илдус Ярулин, комментируя доклад Генеральной прокуратуры России, в котором Камчатка была названа одним из самых коррумпированных регионов страны, высказал мнение, что экс-губернатор Камчатки Владимир Илюхин совершенно зря был убеждён в своей непотопляемости, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Илдус Ярулин «Илюхин был снят с должности совсем не просто так. Все материалы о происходящем на Камчатке фиксировались, пусть им и не сразу давался ход. Федеральный центр, я думаю, весьма последователен в своих действиях. Сначала снят с должности губернатор, по которому я бы не исключал продолжения, вплоть до повторения «прецедента Хорошавина». Сейчас, я в этом уверен, государство начнёт наводить порядок во всём, что связано с рыбным рынком. Мы же все понимаем, какие там коррупционные схемы, какие сильные у камчатских рыбопромышленников позиции во власти, в том же Совете Федерации. Это люди с огромными деньгами и огромным влиянием. Это люди, которые привыкли диктовать правила игры не только на рыбном рынке, но и на Камчатке в целом. Состояние Камчатки все мы сегодня видим — там полный развал. А слабый безвольный губернатор Илюхин был просто заложником всех этих «игр больших людей». Надо ли удивляться уровню коррупции на полуострове?»

Как сообщало ИА REGNUM, Илдус Ярулин полагает, что на Камчатке государство вскрыло «коррупционный нарыв», а на полуострове будет наведён порядок, которого люди ждали много лет.