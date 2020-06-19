Пекин, , 08:28 — REGNUM Китайские прокуроры передали обвинительные заключения в отношении двух граждан Канады в суды, их обвиняют в шпионаже, сообщает 19 июня пресс-служба Верховной народной прокуратуры КНР.

Так, канадец Майкл Ковриг, по данным прокуратуры Китая, собирал информацию, которая представляет государственную тайну и вёл другую разведывательную деятельность. Майкл Спэйвор, в свою очередь, обвиняется в «незаконной передаче информации, представляющей государственную тайну».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Пекине были задержаны бывший канадский дипломат, сотрудник НПО «Международная кризисная группа» Майкл Ковриг, а затем глава международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange Майкл Спэйвор.

Задержание проводилось через несколько дней после ареста в Ванкувере исполнительного директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

Таким образом, Канада получила зеркальный ответ на действия, угрожающие национальной безопасности Китая.

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