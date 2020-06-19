Чебоксары, 19 июня 2020, 08:27 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего руководителя республики Михаила Игнатьева, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.
Он подчеркнул, что смерть родного человека — всегда больно и неожиданно:
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня скончался 58-летний Михаил Игнатьев, который был главой Чувашии с августа 2010 года по 29 января 2020 года. Ранее СМИ сообщали, что Игнатьев находится в реанимации в одной из клиник Санкт-Петербурга.
По распоряжению руководителя региона Олега Николаева создана правительственная комиссия, которая займется организацией похорон. Кроме того, чувашское правительство окажет необходимую помощь семье Михаила Игнатьева.
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