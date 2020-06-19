Чебоксары, , 08:19 — REGNUM В Чувашии по поручению врио главы Олега Николаева создана правительственная комиссия по организации похорон экс-руководителя республики Михаила Игнатьева. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы.

Отмечается, что правительство республики окажет необходимую помощь семье Михаила Игнатьева. Кроме того, по распоряжению временно исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева создана правительственная комиссия, которая займется организацией похорон.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня стало известно о смерти Михаила Игнатьева, который руководил Чувашией с августа 2010 года по 29 января 2020 года. Ранее СМИ сообщали, что Игнатьев находится в больнице уже около двух месяцев и подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

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