Токио, , 08:22 — REGNUM Размещение на территории Японии американских ракет в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в настоящее время правительством не рассматривается. Об этом генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга заявил 19 июня во время пресс-конференции в Токио.

«Речи о размещении не идёт, рассмотрения какого-либо конкретного района в качестве места дислокации также не ведётся», — ответил Суга на вопрос журналиста о перспективах размещения на японских островах американских ракет малой и средней дальности.

На пояснение журналиста, что этот вопрос возникает в связи с приостановкой развертывания в Японии комплексов ПРО Aegis Ashore американского производства и прекращения действия ДРСМД, Суга подчеркнул, что ситуация в регионе вокруг Японии остается напряжённой и в правительстве продолжается обсуждение вопросов укрепления безопасности граждан страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня министр обороны Японии Таро Коно заявил о планах отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore — в префектуре Ямагути на юго-западе острова Хонсю и в префектуре Акита на севере острова.

Вместе с тем, 18 июня и.о. помощника главы Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви сообщил, что США вместе с Японией ищут решение, позволяющее всё же разместить на территории Японии эти комплексы ПРО.

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