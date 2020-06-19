Киев, , 08:16 — REGNUM В сентябре 2020 года Международный валютный фонд (МВФ) примет решение о выделении Украине второго транша по программе «stand-by», заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщило 19 июня информационное агентство «Укринформ».

"Программа только началась, и сейчас трудно назвать дату, когда состоится первый просмотр. Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь», — рассказал он.

Райс также напомнил, что Украине оказывают макрофинансовую поддержку другие международные кредиторы, включая Европейский союз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что к 2023 году Украина планирует перестать использовать кредиты от МВФ для наполнения своего бюджета.

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