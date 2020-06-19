Киев, 19 июня 2020, 08:16 — REGNUM В сентябре 2020 года Международный валютный фонд (МВФ) примет решение о выделении Украине второго транша по программе «stand-by», заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщило 19 июня информационное агентство «Укринформ».
Райс также напомнил, что Украине оказывают макрофинансовую поддержку другие международные кредиторы, включая Европейский союз.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что к 2023 году Украина планирует перестать использовать кредиты от МВФ для наполнения своего бюджета.
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