Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Американским законодателям следует воздерживаться от эмоциональных оценок в вопросах, которые по их мнению связаны с Россией, и не пугать граждан США «российской угрозой», написали 19 июня дипломаты посольства РФ в Вашингтоне на своей странице в Twitter.

«Нам надо поддерживать цивилизованный диалог. Россия ни на кого не нападает и не имеет таких намерений, — говорится в сообщении. — Прекратите запугивать американских и европейских граждан страшилками о «российской угрозе».

Ранее, напомним, демократ Роберт Менендес и в палате представителей Конгресса США его однопартиец Элиот Энгел представили законопроект о запрете вывода американских войск из Европы. Комментируя свою инициативу, они заявили, что присутствие американских войск позволит обеспечить защиту от угроз, которые якобы исходят из России.

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