Ашхабад, , 07:50 — REGNUM Власти Туркмении приказали чиновникам и руководителям государственных компаний в течение трех дней передать свои загранпаспорта «на временное хранение» в миграционную службу, передает «Хроника Туркменистана».

Причины, по которым руководство министерств и ведомств, областных и районных администраций, а также их супругов обязали сдать паспорта, не уточняются.

Исключением стали только те чиновники, кто по долгу службы должен ездить за пределы Туркмении. По неподтвержденным данным, это требование также касается их супругов.

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