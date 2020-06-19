Москва, , 07:43 — REGNUM Так называемое «европейское единство» есть ни что иное, как обеспеченное штыком Европы воле оккупанта, и Россия должна это понимать, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Знаете, когда возникало это европейское единство? Три раза: Наполеон, Гитлер и оккупация Соединёнными Штатами. Представление о европейском единстве XX — XXI века — это представление об оккупированной американцами территории. Вот что такое целостная Европа», — заявил Куликов.

Поэтому, по словам Куликова, мы не можем считать себя частью Европы, покуда мы не хотим находиться в состоянии оккупации. И все стремление России в Европу может сопровождаться только подчинением воли оккупанта. На этом фоне поправки к Конституции, направленные на выход из-под внешнего влияния, де-факто есть ни что иное, как деоккупация.