Москва, 19 июня 2020, 07:43 — REGNUM Так называемое «европейское единство» есть ни что иное, как обеспеченное штыком Европы воле оккупанта, и Россия должна это понимать, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Поэтому, по словам Куликова, мы не можем считать себя частью Европы, покуда мы не хотим находиться в состоянии оккупации. И все стремление России в Европу может сопровождаться только подчинением воли оккупанта. На этом фоне поправки к Конституции, направленные на выход из-под внешнего влияния, де-факто есть ни что иное, как деоккупация.