Токио, , 07:39 — REGNUM Первыми странами, из которых будет разрешен въезд в Японию, будут Таиланд и Вьетнам, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги в ходе пресс-конференции, сообщает агентство Kyodo.

По его словам, изначально планировалось разрешить въезд из еще двух стран — Австралии и Новой Зеландии. Однако эти государства пока ведут переговоры друг с другом об открытии границ, считая это более приоритетной задачей.

Мотэги подчеркнул, что соглашение об открытии границ уже достигнуто с Вьетнамом. Он добавил, что снятие ограничений будет проходить «частично и постепенно», однако не займет много времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что японское правительство пока не готово снимать ограничения на въезд в страну из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Он добавил, что пока японские власти лишь изучают этот вопрос, принимая во внимание сложившуюся эпидемиологическую обстановку.

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