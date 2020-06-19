Симферополь, 19 июня 2020, 07:01 — REGNUM Евросоюз демонстрирует «глупые хлопоты», продляя санкции, которые были введены введенные после воссоединения Крыма с Россией. Об этом 18 июня сообщил журналистам вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
«Крым не заметил очередного выхлопа Евросоюза», — сказал он.
По словам Мурадова, этот выхлоп будет нивелирован бурным развитием и улучшающейся эпидемиологической ситуацией на полуострове.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что санкции в отношении Крыма и Севастополя, введённые Евросоюзом из-за отказа признавать воссоединение полуострова с Россией, продлены на год.
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