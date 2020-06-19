Нью-Дели, , 06:49 — REGNUM Китайское командование освободило десять индийских военнослужащих, которые были взяты в плен во время пограничных столкновений три дня назад, сообщает 18 июня индийская газета Hindu со ссылкой на источник в спецслужбах.

Отмечается, что по результатам переговоров Индии возвращены подполковник и три майора. Источник добавил, что никто из солдат не пропал без вести.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 16 июня военнослужащие Индии и Китая столкнулись в рукопашной на спорном участке границы между странами. Обе стороны обвинили друг друга в провокации и нападении.

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