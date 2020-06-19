Тюмень, , 06:46 — REGNUM Высокие позиции Тюменской области в списке самых коррупционных регионов России закономерны. К этому привели в том числе структурные управленческие ошибки в правительстве региона, считает председатель политсовета тюменского регионального отделения партии «Народ против коррупции» Алексей Савоськин.

«После такого рейтинга очень логично ждать посадок, — высказался он на своей странице в социальной сети. — Закономерно, что Тюменская область в десятке самых коррумпированных регионов. Закупками (контрактами) вовсе никто не управляет, как мне рассказывают, что сейчас вместо нескольких «решал» в правительстве один центр определения победителей закупок. Кто это, мне честно всё равно. По всей видимости у прокуратуры уже есть вся схема коррупции правительства Тюменской области, с чем их поздравляю».

Для прокуратуры Тюменской области высокие позиции региона в рейтинге не стали новостью. Подводя итоги 2019 года прокурор Тюменской области Владислав Московских заявил СМИ, что количество преступлений коррупционной направленности увеличилось в регионе на четверть по сравнению с 2018 годом.

«Отмечу, что увеличение числа выявляемых коррупционных преступлений связано с активной работой правоохранительных органов», — пояснял скачок «беловоротничковой» преступности глава тюменского надзорного ведомства.

Кроме того, Владислав Московских отметил, что взяточничество составляет лишь половину выявленных коррупционных преступлений в Тюменской области.

«Что касается сфер деятельности, в которых наиболее часто выявляются коррупционные преступления, то среди них, конечно, особо выделяется сфера расходования бюджетных средств, в первую очередь закупки для государственных и муниципальных нужд», — заявил прокурор Тюменской области.

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