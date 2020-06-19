Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Соединённые Штаты ответят на угрозы со стороны КНДР развитием отношений с Южной Кореей, заявил 18 июня журналистам исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви.

«В случае необходимости для противодействия и защиты от угроз Северной Кореи мы создали тесные союзнические отношения с Южной Кореей», — сказал он.

Хелви добавил, что Пентагон не ослабит бдительности в отношении любых угроз и провокационных действий со стороны Северной Кореи.

Напомним, в последние месяцы ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась. В Пхеньяне считают, что разрядка напряженности на предыдущем была выгодна президенту США Дональду Трампу, который не дал КНДР ничего взамен.

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