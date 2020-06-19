Страсбург, Франция, , 06:13 — REGNUM Странам — членам Совета Европы, в том числе России, не позволено выбирать, выполнять или не выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), говорится в заключении по поправкам к Конституции РФ, опубликованном Венецианской комиссией Совета Европы.

«Венецианская комиссия ранее выяснила, что полномочия Конституционного суда РФ объявлять вердикты (ЕСПЧ — ред.) не подлежащими исполнению… противоречит обязанностям России в рамках Европейской конвенции по правам человека», — говорится в докладе.

По итогам рассмотрения проекта поправок к Конституции РФ Венецианская комиссия рекомендовала переформулировать или исключить поправку к статье 79 основного российского закона.

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Напомним, поправка к статье 79 Конституции дополняет её словами «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

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