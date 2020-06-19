Нанкин, Китай, , 05:53 — REGNUM Бывший заместитель директора Государственной администрации табачной монополии Китая Чжао Хуншань был приговорен к пожизненному тюремному заключению за взяточничество, сообщает 18 июня агентство Сниьхуа.

Промежуточный народный суд города Хуайнань в провинции Цзянсу на востоке Китая распорядился конфисковать всю личную собственность Чжао. Деньги и ценности, которые он получил нечестным путем, включая то, что он заработал благодаря им, будут отчуждены в пользу государственной казны, говорится в приговоре.

Чжао принял смиренно приговор суда и не будет подавать апелляцию. Выяснилось, что Чжао, пользуясь своими должностными полномочиями от занимаемых их постов с 2002 по 2018 годы незаконным путем заработал 90,32 млн юаней (почти $13 млн). Суд вынес мягкий приговор, поскольку Чжао полностью сознался в своих грехах и всяческим помогал следствию.