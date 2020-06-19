Сеул, , 05:27 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял прошение об отставке министра объединения Ким Ён Чхоля, сообщает агентство Yonhap.

В настоящее время пока не известно, кто возглавит министерство после его ухода. Агентство отмечает, что отставка принята на фоне обострения отношений с Северной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня министр объединения Южной Кореи Ким Ён Чхоль заявил о намерении уйти в отставку, взяв на себя ответственность за ухудшение отношений с КНДР. Он выразил сожаление, что не смог оправдать надежд жителей страны о мире на Корейском полуострове.

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