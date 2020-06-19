Южно-Сахалинск, , 05:35 — REGNUM Адвокат скандально известного мэра Сахалинской Охи Сергея Гусева, которого суд отстранил от должности по иску губернатора региона Валерия Лимаренко, заявил, что его клиент намерен обжаловать решение суда. Гусев на своей странице в Instagram записал видеообращение к охинцам и сахалинцам, примеряя на себя роль «жертвы произвола властей» и борца за демократические ценности. Однако в ноябре 2019 года жители Охи сами, без суда, инициировали сбор подписей за отставку мэра Гусева, обвинив его в неэффективном управлении городом.

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Адвокат Сергея Гусева Александр Исаков в видеообращении на странице Гусева в Instagram сообщил, что его клиент с решением суда не согласен и они намерены его обжаловать.

«Мы не согласны, в том числе, с тем, что суд принял решение о незамедлительном отстранении от должности», — сообщил адвокат.

В сахалинских СМИ, мессенджерах и Телеграм-каналах опальный и очень скандальный теперь уже экс-мэр Охи Гусев выглядит жертвой. Причем, он сам этот образ активно поддерживает, обращаясь к сахалинцам, в частности, к охинцам, обвиняя власти в произволе, уничтожении демократии. Непосвященному человеку может показаться, что губернатор Сахалина снял с должности едва ли не народного героя, за спиной которого стоят все избиратели столицы сахалинских нефтяников северной Охи. Но это не так.

Ещё в ноябре 2019 года жители Охи, сами, без участия властей и суда, инициировали сбор подписей за отставку «народного мэра». Обращение они адресовали недавно прибывшему на остров Валерию Лимаренко. В нём они указали, что за 2,5 года нахождения Гусева у власти они невероятно устали от его бездействия, исключительно плохой работы, постоянных оправданий бездействия.

«Мы устали слушать оправдания Гусева, который только и делает, что объясняет, что «только учится управлять городом». 2,5 года прошло — результатов работы нет», — говорилось в обращении.

Охинцы писали, что Гусев не только не справляется с обязанностями мэра, но и поставил под угрозу нормальное существование города.

Ранее, в мае 2017 года мэра Охи Гусева, недавно всенародно избранного, охотинспекторы поймали с браконьерской добычей — гусем, охота на которого в то время была запрещена. Тогда суд лишил его права охотиться сроком на год и изъял оружие.

В 2020 году история повторилась: Гусева на сей раз поймали на «перестреле» селезней уток. Он добыл больше, чем было указано в лицензии. Суд вновь изъял оружие и лишил Гусева права охоты.

Сергей Гусев победил в ходе прямых выборов мэра Охи в марте 2017 года. Он шел на выборы от КПРФ. Коммунисты тогда развили небывалую активность — они выводили людей на митинги, проводили акции. На выборах Гусев обошёл ставленника островного правительства единоросса Дениса Кана. После выборов жители Охи утверждали, что не хотели видеть Гусева мэром, а проголосовали за него потому, что не хотели, чтобы областная администрация навязывала им своего кандидата. Однако прошло совсем немного времени, и жители Охи принялись писать жалобы на мэра Гусева, который, по их утверждениям, провалил всю работу в городе.

Как относится большинство жителей Охи к отстранению Гусева от должности? Перед началом суда «массовка» из числа сторонников КПРФ, около десяти человек или чуть больше, встретила Гусева у здания суда аплодисментами. Но после решения суда об отставке Гусева другие жители Охи устроили возле суда фейерверк, искренне радуясь избавлению от эксцентричного градоначальника.

Как сообщало ИА REGNUM, суд города Охи отстранил от занимаемой должности мэра города коммуниста Сергея Гусева по иску губернатора Валерия Лимаренко. Ранее глава региона объяснил своё решением тем, что ему поступают многочисленные жалобы от охинцев на то, что Гусев крайне некачественно исполняет свои обязанности. Гусев намерен решение суда обжаловать и обещает охинцам вернуться, а правительство региона винит в «уничтожении демократических ценностей».