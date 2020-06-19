Токио, , 05:16 — REGNUM США вместе с Японией ищут решение, позволяющее разместить на территории дальневосточного партнёра Штатов комплексы ПРО Aegis Ashore. Об этом со ссылкой на и.о. помощника главы Пентагона по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Дэвида Хелви 18 июня сообщает телеканал NHK.

«В настоящее время мы сфокусировались на обсуждении с японскими партнёрами технических аспектов, чтобы понять природу проблемы и определить правильный путь развития», — сказал Хелви, описывая ситуацию, возникшую после заявления властей Японии о приостановке процесса развертывания комплексов ПРО в двух японских префектурах.

По его словам, в США есть понимание, что японское правительство пересматривает первоначальный план размещения ПРО «с точки зрения его технической составляющей с целью найти экономически более выгодное решение».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня министр обороны Японии Таро Коно заявил о планах отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore — в префектуре Ямагути на юго-западе острова Хонсю и в префектуре Акита на севере острова.

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