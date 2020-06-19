Тегеран, 19 июня 2020, 08:21 — REGNUM 18 июня министерство иностранных дел Ирана в своем послании сослалось на систематический расизм и жестокость США в отношении мирных протестующих, заявив, что настало время для подотчетности американского режима в области прав человека. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
«Иран приветствует срочные заседание @UNHumanRights касательно нарушения прав человека в США. Системный расизм, жестокость полиции и насилие в отношении мирных протестов представляют собой лишь верхушку айсберга», — заявил МИД Ирана в своем твиттере.
«Настало время контролировать подотчетность американского режима в области прав человека внутри страны и за рубежом», — сообщается в заявлении.
В соответствующих замечаниях официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави ранее заявил, что Иран поддерживает идею проведения заседания Совета по правам человека, а также резолюцию, предложенную советом в Женеве.
«Исламская Республика Иран считает, что потенциал, ресурсы и механизмы ООН должны быть сосредоточены на борьбе с такими явлениями, как расизм», — сказал Мусави.