Тегеран, , 09:20 — REGNUM 18 июня постоянный представитель Ирана при базирующихся в Австрии международных организациях Казем Гарибабади в своем послании назвал Вену последним бастионом многосторонних подходов, заявив, что, к сожалению, Совет управляющих МАГАТЭ на этой неделе не проявил достаточной осмотрительности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Вена — это почти последний бастион многосторонней политики, который смог сохранить свой истинный дух в последние годы, но, к сожалению, это будет забытая история, если Совет МАГАТЭ не проявит достаточной осмотрительности на этой неделе», — цитирует Гарибабади постоянное представительство Ирана в Вене.

Ранее он предупреждал, что любое политическое решение, принятое путем злоупотребления Советом управляющих, ослабит сотрудничество между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Казем Гарибабади сообщил журналистам, что, несмотря на эффективное сотрудничество Ирана с МАГАТЭ, три европейские страны лоббируют с Советом управляющих принятие резолюции о расширенной деятельности агентства в отношении Исламской Республики.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), как сообщается, выдвинуло обвинения в необъявленной ядерной деятельности в двух районах Исламской Республики Иран.