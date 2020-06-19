Тегеран, , 09:28 — REGNUM 18 июня официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудил санкции США в отношении сирийского народа и заявил, что Тегеран продолжит укреплять свои экономические отношения с Дамаском. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мусави также заявил, что осуществление закона под названием «Цезарь» противоречит международным законам и нарушает естественные права человека.

Закон О гражданской защите Сирии «Цезарь», подписанный президентом США Дональдом Трампом в декабре 2019 года, должен вступить в силу 17 июня. Документ предусматривает введение санкций практически на всю сирийскую экономическую и торговую деятельность, а также на должностных лиц правительства.

Мусави отметил, что в то время, когда весь мир занимается устранением угрозы пандемии COVID-19, такие меры, как введение «бесчеловечных санкций», только усиливают страдания сирийского народа.

Он добавил, что Исламская Республика не ставит в заслугу односторонние санкции, введенные с «хамским образом», и считает их экономическим терроризмом правительства США против народа Сирии в русле попыток Вашингтона дестабилизировать положение в стране.

Мусави сообщил, что Иран, как и прежде, продолжит сотрудничество с сопротивляющимся народом и правительством Сирии и, несмотря на санкции США, укрепит с ними экономические связи.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео объявил в своем твиттере, что его страна введет дополнительные санкции против сирийского правительства, включая президента Башара Асада, его жену и десятки других сирийских чиновников.