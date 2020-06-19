Тегеран, , 09:42 — REGNUM Вечером 17 июня официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подчеркнул необходимость уважения территориальной целостности Ливии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 июня.

«Иран всегда подчеркивал необходимость уважения права ливийского народа самостоятельно определять свою политическую судьбу без вмешательства иностранных государств» — отметил Мусави.

Кроме того, по мнению иранского чиновника, кризис в этой стране не имеет военного решения, поэтому единственным путем достижения стабильности в Ливии является поддержка всеми странами, в том числе региональными и международными субъектами политического процесса в стране, и проведение ливийских переговоров с участием всех внутренних сторон.

Выразив поддержку международным усилиям по прекращению политического кризиса в Ливии, Мусави подчеркнул необходимость продолжения мирных эффективных шагов с использованием международных механизмов урегулирования.