Тегеран, , 09:50 — REGNUM 17 июня премьер-министр Сирии Хусейн Арнус на встрече с прибывшей в страну иранской делегацией обсудил экономическое сотрудничество с Тегераном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 июня.

По его словам, иранско-сирийское экономическое сотрудничество по-прежнему продолжается в соответствии с руководящими принципами лидеров двух стран.

Глава штаба по развитию экономического сотрудничества Ирана с Ираком и Сирией Хасан Данайфар, возглавляющий прибывшую иранскую делегацию, со своей стороны подтвердил, что его страна стоит рядом с Сирией с целью противостоять экономическим последствиям войны, унёсшей множество жизней мирного сирийского населения.

Отметив, что поездка иранской делегации в Дамаск состоялась с целью оказания экономической помощи, он подчеркнул важность совместной координации усилий для преодоления всех препятствий на пути экономического сотрудничества.