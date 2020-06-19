Благовещенск, , 03:40 — REGNUM В столице Амурской области стартовала конкурсная процедура по назначению мэра Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы.

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Полномочия действующего мэра Благовещенска Валентины Калита истекают в июле. В связи с этим на очередном заседании городской думы была запущена процедура проведения конкурса по отбору кандидатов на пост градоначальника.

Конкурс проходит в два этапа. На первом комиссия рассматривает и проверяет документы претендентов на должность мэра, на втором этапе оцениваются личные и профессиональные навыки кандидатов. Из отобранных комиссией претендентов депутаты думы выбирают победителя, который и занимает пост мэра.

Приём заявлений от кандидатов на пост главы Благовещенска продлится до 9 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 13 сентября на Дальнем Востоке в двух субъектах состоятся досрочные выборы губернаторов — в Еврейской АО и Камчатском крае.