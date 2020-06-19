Канберра, , 03:39 — REGNUM Органы власти и предприятия Австралии подверглись кибератаке, заявил глава австралийского правительства Скотт Моррисон, сообщает Reuters.

Он выразил уверенность, что хакеры действовали при поддержке какого-то государства, однако какого именно Моррисон не рассказал. По словам главы минобороны Австралии Линды Рейнолдс, крупной утечки данных в результате кибератаки не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня хакерской атаке подверглась австралийская компания Lion, которая выпускает спиртные напитки и молочные продукты. Из-за кибератаки в компании были закрыты ключевые системы.

Читайте ранее в этом сюжете: Австралийский производитель напитков Lion подвергся атаке хакеров