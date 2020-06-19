Анкара, , 03:14 — REGNUM Россия и Турция способны договориться при открытом и искреннем диалоге, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN.

«Можем ли мы договориться с Россией, несмотря на разногласия? Если вы искренни, то решение будет найдено», — заявил он.

Чавушоглу добавил, что Астанинский формат по мирному урегулированию в Сирии уже приносит свои плоды, сейчас же с Россией ведется диалог по ситуации в Ливии. Он отметил, что Турция, как член НАТО, не всегда разделает внешнеполитические шаги Москвы, однако всегда готова к диалогу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня замглавы МИД России Михаил Богданов провел переговоры с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром по ситуации в Ливии. В ходе переговоров стороны договорились координировать свои действия и всячески способствовать деэскалации насилия в Ливии.

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