Хельсинки, , 08:20 — REGNUM Тон дебатов в зале пленарных заседаний Эдускунты становится все жестче, но в период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, в парламенте наблюдается некое единство. На днях журналисты пообщались с несколькими новоизбранными парламентариями, которые поделились своим опытом работы по прошествии первого года работы в качестве депутатов. Об этом 18 июня сообщила финская газета Hufvudstadsbladet.

Напомним, что в апреле 2019 года в парламент Финляндии было избрано рекордное количество новых членов. Из 83 новоизбранных парламентариев у некоторых все же есть опыт работы в Эдускунте, так как они были сотрудниками штабов или заместителями депутатов, но для многих работа в парламенте оказалась совершенно непростой.

«Пленарный зал заседаний немного похож на театр, кто-то даже называл его ареной для сумо. В какой-то мере депутаты признаются в этом журналистам. В парламентских комитетах атмосфера расслабленная, там у нас хороший дискуссионный климат», — поделилась Пихла Кето-Хуовинен, член Национальной коалиции.

В свою очередь, Ева Калли из партии Финляндского центра вернулась в парламент после почти десяти лет перерыва. Она призналась, что за последние десять лет формат дискуссий и политический язык в ходе пленарных заседаний значительно изменился.

«Особенно в начале избирательного периода атмосфера была очень воинственной. Помню, что тогда какой-то депутат взял слово, и его тон изменился только тогда, когда вмешался председатель, но, конечно, тон его был более провокационным, чем десять лет назад», — рассказал Калли.