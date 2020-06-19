Каракас, , 01:50 — REGNUM Организация объединенных наций должна отреагировать на новые американские санкции в отношении Венесуэлы, написал венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса 18 июня на своей странице Twitter.

По его словам, США продолжают «сужать кольцо» вокруг Венесуэлы и мешают ввозу в страну продовольствия, лекарств и топлива. Арреаса отметил, что по данной проблеме венесуэльские власти намерены подать жалобу в Международный уголовный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня власти США внесли в свои санкционные списки два венесуэльских нефтяных танкера и трех граждан Мексики.

Читайте ранее в этом сюжете: Чёрный список американского минфина пополнили компании и танкеры Венесуэлы