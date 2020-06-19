Вашингтон, , 01:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп опасается проиграть президентские выборы в ноябре 2020 года из-за голосования по почте, которое поддерживают демократы. Об этом 18 июня пишет газета The Washington Times.

«Голосование по почте — единственный вариант, при котором я могу проиграть, потому что они (демократы — ред.) обманывают, грабят и воруют, — сказал американский лидер.

По словам Трампа, организация волеизъявления по почте может привести к нарушениям закона.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп обращался к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой помочь выиграть выборы в 2020 году. На это в Пекине ответили, что не намерены вмешиваться в американские выборы.

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