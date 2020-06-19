Белград, , 01:08 — REGNUM Россия признает необходимость выполнения дейтонских и минских соглашений, заявил 18 июня глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с лидером сербов Боснии и Герцеговины (БиГ), сербским членом Президиума БиГ Милорадом Додиком.

«Сейчас много желающих пересмотреть и дейтонские соглашения, <…> и минские договоренности и многое другое», — сказал Лавров.

По его словам, страны, желающие пересмотреть эти соглашения, «больше не говорят об уважении международного права» и руководствуются необходимостью соблюдения неких правил.

В соответствии с Дейтонскими соглашениями, подписанными 14 декабря 1995 года, государство Босния и Герцеговина состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, которые занимают соответственно 51% и 49% территории страны. Позднее в качестве отдельной административной единицы в составе БиГ также был выделен Округ Брчко, через который проходила спорная часть границы между двумя энтитетами. Подписание документа положило конец конфликту между мусульманской, хорватской и сербской общинами.

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