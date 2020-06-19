Дмитрий Буянов, 19 июня 2020, 08:37 — REGNUM

Энтони Гидденс, Филип Саттон. Основные понятия в социологии. 2-е изд. М: Издательский Дом ВШЭ, 2019
Энтони Гидденс, Филип Саттон. Основные понятия в социологии. 2-е изд. М: Издательский Дом ВШЭ, 2019

Энтони Гидденс, Филип Саттон. Основные понятия в социологии. 2-е изд. М: Издательский Дом ВШЭ, 2019

Распад СССР оказался для народов не просто «потрясением» или даже «катастрофой», а трудноизлечимой, почти смертельной травмой. Надежды на свободу, инициативу, повышение уровня жизни, осаживание номенклатурных бонз — все они оказались связаны с перестройкой и либеральными реформами, то есть с людоедским планом элит по присвоению советского богатства и приобщению к жизни западного высшего общества. В итоге за пределами узких либеральных кругов, утверждающих, что Россия или иная страна пост-СССР просто немного «не дотянула» до «здорового капитализма», и потому ей нужны ещё перемены, — у нас прочно утвердилась мечта о стабильности.

Понятно, что нужно было срочно прекратить разграбление и мошенничество (вроде пирамиды ГКО), убрать совсем одиозные фигуры (не Чубайса, так хоть Ельцина — пусть и с обширными гарантиями безопасности), приподнять статус России в глазах обнаглевших иностранных «партнёров». Но то, что идеология «стабильности» и «национального единства» жива до сих пор, показывает, что речь шла о чём-то большем, о принципиальной народной установке. Раз «перемены» всегда к худшему, раз «всё схвачено», раз интеллигенция предаёт, раз Россию «не спас» ни социализм, ни капитализм — значит, нужно, чтобы хоть не стало хуже!

Мы либо пытались «уйти» из политики, считая её грязным делом, — пусть «сверху» крадут и делят, лишь бы нас не трогали и не ломали то, что ещё работает. Либо заходили в неё по минимуму, по крайней нужде, просто чтобы «защититься»: отстоять образование, медицину, традиционные ценности, детский сад, библиотеку и т. п. Поскольку «лихие 90-е» наглядно показали, что народ слаб, дезориентирован и не организован, а элита — всесильна и вечна, то мы постоянно ожидаем защиты и спасения «сверху»: от государства или, что «реалистичнее», от конкретного лидера. И «путинская стабильность», и новый сталинизм, и национализм, и монархизм, и даже вера либералов в мифических «компетентных экспертов» — всё это основано на массовом неверии в себя и мечте о том, что можно просто один раз избрать хорошего лидера и отойти в сторону. А дальше он-то уж сделает так, чтобы не становилось хуже. У интеллигенции и оппозиционных политиков это проявляется в навязчивом стремлении «воздействовать на элиту» (ну хотя бы на её детей, советников, приказчиков…) или «спасти президента».

К сожалению, стабильность — опаснейший миф в политике и вообще в жизни общества. Социум либо развивается, либо деградирует; направление этих изменений — всегда результат борьбы классов, слоёв, групп. «Стабильность» если и возникает, то только как временное равновесие сил сторон. То, что переживаем мы сейчас, правильнее было бы назвать, вслед за философом Ноамом Хомским, «односторонней классовой борьбой». Конечно, она по-своему «стабильна» — ведь никто не способен бросить серьёзный вызов элите (что не исключает внутриэлитных конфликтов, на которые тщетно надеются многие оппозиционеры). Но это стабильность соскальзывания вниз: урезание социалки, постоянные угрозы приватизации, протаскивание пакетами непонятных законов, цензура (только не против «своих» из Минкультуры или Фонда кино), регулярные поражения общественных активистов и инициативных групп…

Питер Брейгель Старший. Страна лентяев. 1567
Питер Брейгель Старший. Страна лентяев. 1567

Нужно лишь немного подняться над нашей текущей сложной ситуацией, расширить поле зрения, чтобы понять, насколько несостоятельны идеи «стабильности» и магического появления из элиты «национального лидера». В этом могут помочь самые неожиданные книги: например, «Основные понятия в социологии» известного британского социолога Энтони Гидденса и его коллеги Филипа Саттона. Авторы пытались сделать нечто в духе советской философской энциклопедии: написать краткий обзор актуальных социологических понятий, сжато рассказав их историю, основное содержание, выделив основные претензии «противников» и направления критики, обозначить современное значение. Результат ожидаем: книга служит скорее указателем для дальнейшего чтения и примерным отражением позиции Гидденса, чем самодостаточным справочником, способным раскрыть понятия и их значимость.

Однако даже в кратких описаниях прослеживаются общие закономерности. Во-первых, и общественное сознание, и общественная реальность, по крайней мере последние два века, претерпевают стремительные и колоссальные изменения — не говоря уже о специфике разных частей света и стран центрального/периферийного капитализма. Во-вторых, изучение этих изменений приводит социологов от более «простых» и законченных детерминистских теорий (об «естественных» законах, вечных порядках, стоящих над людьми силах) к сложным и не предопределённым моделям конфликта: как индивидуального (человека против сложившегося порядка), так и коллективного (классов и групп за власть или за свои права). Соотношение сил определяет и действующие нормы (не всегда соответствующие писаным), и «материальное» устройство общества.

Даже понятия, формально пережившие столетия (например, «раса» и «расизм»), при ближайшем рассмотрении распадаются, пересобираются и наполняются новыми противоречивыми содержаниями. За каждое из них также ведётся борьба; или, вернее, их различные «трактовки» в разных кругах являются отражением общественного конфликта. Мыслители ХХ века явно преувеличивали силу СМИ и господствующей идеологии: даже «обществу потребления» не удалось превратить людей в зомби, неспособных к сопротивлению.

Некоторую надежду вселяет также тот факт, что история не раз подходила к той точке, когда мыслители и активисты в отчаянии констатировали конец политики, растление человечества, поражение гуманизма и т. д. Тем не менее жизнь пробивала себе путь и изобретала новые формы.

Эдвард Мунк. Пепел. 1894
Эдвард Мунк. Пепел. 1894

В-третьих, наше сознание катастрофически не поспевает за всеми этими реально идущими конфликтами. Возможно, сегодня мы находимся в «локальном историческом минимуме» сознательности. Так, общественное мнение наконец-то приняло «модные» проблемы идентичности: дискриминацию против рас, полов, сексуальных предпочтений и т. п. Эти «культурные» вопросы почти похоронили обычный ещё для 70-х годов ХХ века классовый конфликт и проблему эксплуатации. В то же время социологические исследования показывают возрастающее значение именно класса, то есть места человека в процессе производства, связанного с его достатком и доступом к общественным благам. Мобильность оказывается очередным капиталистическим мифом: статистически «класс» человека не меняется на протяжении всей жизни и даже «передаётся» детям! Сегодня ряд социологов утверждает, что даже на пике государства всеобщего благосостояния на Западе мало кому удалось действительно улучшить своё положение, сильно разбогатеть или резко повысить свой статус: повышение «мобильности» было тогда связано с перестройкой экономики. Заводы перемещались в развивающиеся страны, и на их место приходили офисы. Когда основная масса капитала завершила «переезд», закончилась и «американская мечта». В любом случае от общества свободных, определяющих себя индивидов, не скованных классом или иной «стратой», — мы сегодня максимально далеки.

Социальные конструкционисты замечают, что в обществе существует «иерархия проблем»: одни проблемы считаются важными, другие — нет. Места проблем в этой иерархии определяются также в результате борьбы, политической и информационной, различных групп. Потому итоговая расстановка приоритетов может совершенно не отражать реального положения дел. Возможно, в отношении конфликтов, групп и интересов мы оказались в подобной «ловушке»: власть имущим удобнее проталкивать тему угнетения меньшинств, требующую просто большей «толерантности» и «переосмысления», чем реальное экономическое и социальное угнетение, эксплуатацию, отсутствие перспектив у всё большего количества людей, особенно у молодёжи. Характерно, что даже популярная сейчас на высшем уровне экологическая повестка (устойчивое развитие и пр.) включала в себя требование борьбы за мировое и национальное равенство, вплоть до прямого перераспределения богатств — о чём теперь все почему-то «забыли».

Однако реальность пробивается через активное обсуждение вопиющего неравенства, роста прекариата (фактически — повсеместного ухудшения условий труда, увеличения рабочего времени, урезания зарплаты и социальных гарантий), проектов вроде безусловного базового дохода. Исследователи всё чаще приходят к мысли, что падение профсоюзов и социал-демократических партий к концу ХХ века связано не с пассивностью народа, а с изменением рынка труда и необходимостью новых, более гибких форм объединения (вкупе с разочарованием в старом типе руководства и жаждой прямого участия).

Михай Либ Мункачи. Забастовка. 1895
Михай Либ Мункачи. Забастовка. 1895

Несмотря на все утверждения о чудесной силе капитализма преодолевать любые противоречия и находить компромисс между любыми группами — сегодняшняя система трещит по швам. Людей не устраивает политика как таковая, социалка во всех своих аспектах, туманные перспективы экономики. Растёт понимание, что проблема не в притеснении каких-то конкретных меньшинств или групп, а в самой системе эксплуатации, угнетения, возвышения одних за счёт других. Частые призывы объединить «99%» против «1%», конечно, наивны: некоторым группам легче отвоевать себе высокое место в иерархии, чем сломать иерархию вовсе. Однако тут и там усиливается спрос на самоорганизацию, прямое участие, неиерархическое управление.

Век назад наши предки оказались на гребне подобной волны: были Советы, комитеты, профсоюзы, коммунисты и революции. К сожалению, в 2020 год мы вошли без нужного опыта, понимания, организованности, уверенности в своих силах. Впрочем, сегодняшнюю ситуацию также не назовёшь стабильной: падение цен на нефть, конфликт с Западом, продолжающееся скатывание на мировую периферию, отсутствие внятной стратегии развития (да и сил, которые могли бы его обеспечить). Возможно, мы опять не поспеваем за созревшими в мире и в нашем обществе противоречиями. Скорее всего, нас слишком сдерживает вера в элиту и неверие в себя, в возможность что-либо изменить.

Момент требует самоорганизации, активности, голоса. Пусть мы начнём с бытовых и экономических проблем, с гражданского освоения интернета, с объединения творческих работников и не имеющих постоянной занятости. Вопреки разочарованию, отчаянию и бессилию — сейчас самое время начать. Экономика в упадке, политика неопределенна. Кто способен решить эти проблемы? История даёт однозначный ответ: мы, и никто другой.

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