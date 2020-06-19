Киев, , 00:48 — REGNUM Украинские следователи на нашли состава преступления по трём уголовным делам, в которых фигурировал бывший президент Украины Пётр Порошенко, заявила 18 июня генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова. Об этом сообщает агентство Укринформ.

«На прошлой неделе три производства <…> были закрыты из-за отсутствия состава преступления», — сказала она.

По словам Венедиктовой, дела касались назначения премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной раде, вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева и назначения членов Высшего совета правосудия.

Отмечается, что сейчас на рассмотрении прокуратуры находятся двадцать других дел против Порошенко.

Ранее в Государственном бюро расследований Украины подтвердили информацию о возбуждении еще одного уголовного дела против Порошенко, на этот раз за разжигание межрелигиозной розни.

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