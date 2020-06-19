Вашингтон, , 00:06 — REGNUM Созданная по итогам Второй мировой войны система международных отношений является главным ее итогом. Об этом российский лидер написал в своей статье «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны», которая вышла в американском издании National Interest.

Путин пишет, что современный мир является довольно турбулентным. Идет изменение мирового баланса сил и влияния, меняются технологические и экономические основы обществ, целых стран и даже континентов.

«В прошлые эпохи сдвиги такой магнитуды почти никогда не происходили без масштабных военных конфликтов», — напомнил глава государства.

Однако благодаря мудрости и дальновидности политических лидеров антигитлеровской коалиции была создана система международных отношений, удерживающая мир от глобальной войны вот уже 75 лет.

Имнно эта система и является главным итогов Второй мировой войны. Политическая ответсвенность стран-победительниц — сохранить и улучшить эту систему.