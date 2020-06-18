Вашингтон, , 23:17 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал без каких-либо спекуляций изучать причины начала Второй мировой войны. Об этом российский лидер написал в своей статье «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны», которая вышла в американском издании National Interest.

Путин пишет, что весь мир должен продолжить изучение причин Второй мировой войны. Но делать это нужно на основании архивных документов и избегать любых идеологических и политических спекуляций.

«Именно поэтому существует необходимость как для нас, так и для всего мира и дальше изучать причины, которые привели к началу Второй мировой войны, и размышлять о тех сложных событиях, трагедиях и победах, а также об ее уроках», — сказано в статье президента России.

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