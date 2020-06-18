Москва, 18 июня 2020, 23:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин раскрыл повестку предстоящего саммита лидеров стран-победительниц во Второй мировой войне, согласие на который дали мировые лидеры.
Путин выразил надежду, что сторонам удастся «откровенно обсудить вопросы сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроля над стратегическими вооружениями, совместных усилий по противодействию терроризму».
Путин также предложил обсудить «защиту окружающей среды и борьбу с изменением климата, а также обеспечение безопасности глобального информационного пространства».
Путин отметил, что президент СШАДональд Трамп, глава КНРСи Цзиньпин, президент ФранцииЭммануэль Макрони премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «поддержали российскую инициативу о проведении встречи лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, постоянных членов Совета Безопасности».
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