Москва, , 23:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин раскрыл повестку предстоящего саммита лидеров стран-победительниц во Второй мировой войне, согласие на который дали мировые лидеры.

«Каково наше видение повестки дня предстоящего саммита? Прежде всего… было бы полезно обсудить шаги по выработке принципа коллективности в международных отношениях» , — написал Путин в статье, опубликованной 18 июня The National Interest.

Путин выразил надежду, что сторонам удастся «откровенно обсудить вопросы сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроля над стратегическими вооружениями, совместных усилий по противодействию терроризму».

«Особый пункт повестки дня встречи — ситуация в мировой экономике. И, прежде всего, преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса… Недопустимо превращать экономику в инструмент давления и противостояния» , — отметил президент России.

Путин также предложил обсудить «защиту окружающей среды и борьбу с изменением климата, а также обеспечение безопасности глобального информационного пространства».

Путин отметил, что президент СШАДональд Трамп, глава КНРСи Цзиньпин, президент ФранцииЭммануэль Макрони премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «поддержали российскую инициативу о проведении встречи лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, постоянных членов Совета Безопасности».

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