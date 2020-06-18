Москва, , 23:00 — REGNUM Право вето в Совете Безопасности ООН необходимо, а призывы отменить его звучат из безответственных уст. Об этом говорится в статье российского президента Владимира Путина для National Interest.

Путин «В конечном итоге, если это произойдет, ООН по сути превратится в Лигу наций — встречу для пустых разговоров без каких-либо рычагов влияния на мировые процессы».

Напомним, в СБ ООН правом вето обладают пять постоянных членов — Россия, Китая, Великобритания, США и Франция. Призывы отменить права вето звучат не первый год, в частности с Украины.

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Постоянные члены СБ ООН могут, воспользовавшись правом вето, остановить проект любой содержательной резолюции ООН независимо от уровня его поддержки при голосовании.

Что касается Лиги наций, действовавшей с 16 января 1920 г. по 20 января 1946 г., в этой международной организации право вето имел каждый член совета. В результате организация показала свою неработоспособность и была распущена.

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