Рига, , 23:00 — REGNUM Сейм (парламент) Латвии утвердил в должности нового генерального прокурора страны Юриса Стуканса, пишет 18 июня портал Nra.lv.

Ранее его кандидатуру утвердила юридическая Комиссия Сейма. Стуканс сменит на этом посту Эрика Калнмейерса, чьи полномочия заканчиваются 11 июля.

Ранее Стуканс занимал должность председателя уголовной коллегии Окружного суда Риги. Стуканс родился в 1972 году. Учился в академии полиции и на факультете управления Латвийского университета. В прошлом году получил звания доктора права в области криминалистики. Работал в информационном центре МВД, уголовно-процессуальном департамента минюста. Кроме латышского владеет русским, английским и немецким языками.

Журналисты отмечают, что Стуканс намерен осуществить серьёзные реформы в генпрокуратуре.