Москва, , 23:00 — REGNUM Генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин не запачкался личной встречей с Адольфом Гитлером, в отличие от многих других лидеров стран Европы, заявил президент РФ Владимир Путин в статье о Второй мировой войне, опубликованной 18 июня в издании National Interest.

Гитлер считался на Западе авторитетным политиком и желанным гостем европейских столиц, отметил Владимир Путин.

«Я хотел бы отметить, что, в отличие от многих других европейских лидеров того времени, Сталин не опозорил себя встречей с Гитлером, который был известен на Западе как вполне авторитетный политик и был желанным гостем в европейских столицах», — написал президент России.

Ранее президент России в интервью телеканалу «Россия 1» напомнил недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР виновен в развязывании Второй мировой войны и отметил, что такие слова плохо скажутся как на отношениях Москвы и Киева, так и на самом Зеленском.

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