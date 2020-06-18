Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Созданная по итогам Первой мировой войны Лига наций вполне могла предотвратить Вторую мировую войну, но ключевые западноевропейские страны — Великобритания и Франция — парализовали ее работу. Об этом написал президент России Владимир Путин в своей статье «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны», которая вышла в американском издании National Interest.

Путин пишет, что одним из главных результатов Первой мировой войны стало создание Лиги Наций. Все народы мира возлагали на эту организацию очень большие надежды, надеялись, что Лига обеспечит устойчивый мир и коллективную безопасность.

«Это была прогрессивная идея, которая могла бы предотвратить повторение ужасов глобальной войны, если бы ей следовали», — считает Владимир Путин.

Но к сожалению Лига Наций оказалась неэффективной. Доминирующие в этой организации Франция и Великобритания способствовали тому, что Лига просто увязла в бесцельных дискуссиях.

«Лига Наций и европейский континент в целом игнорировали неоднократные призывы Советского Союза создать справедливую систему коллективной безопасности и подписать пакт оВосточной Европеи Тихоокеанский договор о предотвращении агрессии. Эти предложения были проигнорированы», — напоминает российский лидер.