Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключает, что существуют секретные документы о сговоре ряда западных стран с Третьим рейхом и призвал все страны открыть доступ к архивам времен Второй мировой войны. Об этом российский лидер написал в своей статье «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны», которая вышла в американском издании National Interest.

Путин пишет, что с Гитлером вели переговоры все европейские государства. К примеру, материалы, относящиеся к секретным англо-германским переговорам, до сих пор не рассекречены.

«Поэтому мы призываем все государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде — как это делала Россия в течение последних лет», — написал российский лидер в своей статье.

Он подчеркнул, что Россия в этом вопросе готова к самому широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.