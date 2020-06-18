Чебоксары, , 22:39 — REGNUM Сегодня, 18 июня, скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации главы республики.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее СМИ сообщали, что Игнатьев находится в больнице уже около двух месяцев и подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

ИА REGNUM напоминает, Игнатьев руководил Чувашией с августа 2010 года. В июне 2015 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Михаила Игнатьева и назначил его временно исполняющим обязанности руководителя республики до выборов, которые состоялись 13 сентября 2015 года. По итогам голосования Игнатьев, выдвинутый «Единой Россией», выиграл выборы с 65,54% голосов избирателей.

Второй срок его полномочий истекал в августе 2020 года. Однако после череды скандалов глава Чувашии был снят с должности президентом.

20 мая в Верховный суд России поступил иск, в котором оспаривается указ президента о досрочном прекращении полномочий бывшего главы Чувашии. Фамилия, имя и отчество истца полностью совпадают с именем экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева. Ответчиком является глава государства Владимир Путин, заседание было назначено на 30 июня.